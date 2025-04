Maria de Fátima dá início ao golpe cruel contra Solange em 'Vale Tudo'

No capítulo desta segunda-feira (14) de "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima (Bella Campos) forja uma situação para atrair Afonso (Humberto Carrão), e Solange (Alice Wegmann) vê.

Antes disso, a ardilosa mente para a "amiga" sobre a condição financeira de sua mãe. Essas cenas são o estopim de um plano ardiloso da vilã contra a diretora da Tomorrow.

Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Rubinho inventa para Renato que mora em Nova Iorque. Renato se envolve em um acidente com Jarbas. Bartolomeu compartilha com Eunice seu medo de ser demitido do jornal. Lucimar desconfia de Gilda sobre o roubo dos sanduíches.

Consuêlo deixa Ivan furioso ao contar que Marco Aurélio se apossou de sua ideia para a empresa. Renato convida Rubinho para tocar no evento de Paraty. Otávio elogia a comida de Raquel para Poliana. Renato descobre que Rubinho não mora em Nova Iorque. Raquel questiona Ivan por ter posto o emprego de Aldeíde em risco.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.