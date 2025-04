Enquete BBB 25: paredão inflama com disputa acirrada entre sisters

O 17º paredão inflamou com a disputa entre Joselma e Renata. As participantes concentram a maioria dos votos e lutam pela permanência no Big Brother Brasil 25, segundo a parcial mais recente da enquete UOL.

O que diz a enquete UOL

Joselma ainda lidera a votação para deixar o jogo na noite de amanhã. Na parcial feita às 14h57 (de Brasília), a Dona Delma somou 44,75% dos votos.

A distância, no entanto, diminuiu para a principal concorrente: Renata. A bailarina apareceu na sequência, com 42,45% dos votos.

Guilherme é quem tem o cenário mais confortável. O brother apareceu com apenas 12,81% dos votos.

O anúncio do participante eliminado será amanhã. A revelação acontece durante a exibição do reality show na TV Globo, com previsão de início para as 22h25, segundo a programação da emissora.