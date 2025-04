Coelhinho da Páscoa leva mensagem de familiares para brothers do BBB 25

Faltando pouco mais de uma semana para o fim do BBB 25 (Globo), os participantes foram surpreendidos hoje com ovos de páscoa, que foram acompanhados de mensagens e foto de seus familiares.

O que aconteceu

Após uma manutenção interna, os jogadores foram orientados a irem para o sofá da sala assim que a porta abrisse. Tensos com o que poderia estar acontecendo, eles se depararam com uma ação de Páscoa.

No telão, um coelhinho da Páscoa anunciou que traria áudios dos familiares de cada um. Na sequência, cada participante era orientado a procurar por seu ovo de chocolate em alguma parte da casa. Assim que o encontrasse, se depararia com uma foto ao lado de seu familiar.

A primeira pessoa surpreendida foi Diego, com um áudio enviado por sua mãe. "[...] Mesmo sem condições financeiras, você sempre comprava ovos de páscoa para as crianças que treinavam no mesmo clube que você [...]", relembrou Geni Hypolito, levando o ginasta às lágrimas.

Na sequência, Guilherme recebeu um recado de sua esposa, que recordou a importância dessa data para eles. "Esse é o primeiro ano que não estamos juntos [...] é um momento especial para gente, do nosso relacionamento", disse Letícia.

João Pedro recebeu um recado de sua tia, que recordou como o brother sempre amou a Páscoa desde a infância. "A titia te ama muito e veio te desejar uma feliz Páscoa".

Letícia, a esposa de Guilherme, ainda enviou um outro áudio — este para Joselma. "A senhora é uma pessoa muito especial para mim, eu lhe amo muito!", afirmou a filha da participante.

Já a mãe de Renata, recordou como a sister costumava dividir seus ovos de chocolate com o irmão. "Eu desejo a você uma feliz Páscoa, com muito alegria", disse.

Por fim, o pai de Vitória Strada recordou quando criava patinhas de coelho pela casa para que a atriz procurasse por seus ovos. "Filha, te amo muito! Até breve", disse, deixando a sister aos prantos.

