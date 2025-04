Fora do BBB, Vinícius cai no choro e revela pior prova da edição: 'Na raça'

Eliminado do BBB 25 (Globo), Vinícius falou sobre sua passagem pelo reality no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

No Mais Você, Vinícius caiu no choro ao rever momentos de sua trajetória no reality show. "Foram longos 90 dias que eu pude viver da forma mais incrível o meu sonho", disse. "Nesse momento busquei estar o mais lúcido possível te para aproveitar minha sai da e ela ser memorável".

Ao longo dessas horas que eu não consegui dormir, pude ver o quanto pude sustentar meu sonho e minha passagem ali dentro de uma forma brilhante. Eu me sinto orgulhoso Vinícius

Apesar das dificuldades e "avalanches" no jogo, Vinícius diz que conseguiu de controlar. "Sou muito emotivo, (?) mas até consegui me conter um pouco mais".

Ele também comentou sobre as provas das quais participou. O brother foi "barrado do baile" duas vezes e concluiu o desafio do quarto secreto entre outras provas do programa.

A dinâmica do Barrados do Baile de encher de um tanque para um aquário foi o pior. Minha virilha começou a doer muito, meu joelho? Meu pé feriu, sangrou, e eu continuei a prova (?) Foi a prior prova da edição Vinícius

Ele explica que, na ocasião, a produção do programa trouxe curativos para ele —mas que a dor continuou. "Foi muito difícil. Minha mão é muito grande e não passava na grade, eu e eu que forçava, tanto que amassou a mão, de inchar. Tinha um momento que não conseguia mais andar porque minha virilha doía muito, mas foi na raça", disse. "Vivi tudo".

Foi muito muito desgastante, preferia ficar em pé numa resistência horas do que fazer (essa prova) Vinícius

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas