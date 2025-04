'Se a Vida te Der Tangerinas...' lidera indicações ao Oscar sul-coreano

Na última segunda-feira (7) saíram os indicados para um dos maiores eventos anuais para quem acompanha k-dramas: o Baeksang Arts Awards. A premiação reconhece obras da TV e do streaming, do cinema e do teatro (Oscar, Emmy e Tony reunidos) que se destacaram no ano.

Na sua sexagésima primeira edição, em 2025, a premiação ocorrerá dia 5 de maio no Coex Hall, em Seul. Com nove indicações, o grande destaque nas categorias de drama é o original da Netflix 'Se a Vida te Der Tangerinas', que fez muito sucesso com público e crítica, além de fazer todo mundo chorar.

Vale ressaltar que, com o crescimento das produções sul-coreanas em plataformas de streaming online, a premiação modificou as categorias "televisivas" para "broadcasting", abraçando todas as obras produzidas, seja para a TV aberta ou voltadas a internet.

Com novo indicações, o drama da Netflix "Se a Vida Te Der Tangerinas.." disputa grandes categorias como melhor drama, melhor diretor (Kim Won-suk), melhor roteiro (Lim Sang-choon) e melhor ator e atriz com Park Bo-gum e IU.

O Splash conversou com os atores sobre o drama antes dele ser lançado e ambos estavam com grandes expectativas para começar da série. A atriz mirim Kim Tae-yeon também foi indicada como melhor nova atriz.

Outras obras que se destacaram nas indicações foram a comédia romântica "Adorável Corredora", um sucesso enorme da tvN e o thriller da MBC. "A traição vem de casa" (Doubt). Ambos podem ser assistidos no Brasil pelo serviço de streaming VIKI. Com seis indicações, "Adorável Corredora" concorre aos prêmios principais de melhor drama e melhor ator (Byeon Woo-seok) e melhor atriz (Kim Hye-yoon). Já "A traição vem de casa", concorre a melhor drama, melhor ator (Han Suk-kyu) e melhor diretor (Song Yeon-hwa).

Entre os filmes que se destacaram nas indicações do Baeksang temos o esperado "Amor na Cidade Grande", que retrata a vida de um homem gay vivendo em Seul. A obra concorre a melhor filme e nas principais categorias de atuação, com destaque para a veterana Kim Go-eun. Já Hyun-bin, um dos protagonistas de Harbin, outro grande concorrente a melhor filme, disputa a categoria de melhor ator.

Abaixo temos a lista com indicados das principais categorias:

Melhor Drama:

Se a Vida Te Der Tangerinas..

Adorável Corredora

A traição vem de casa

Heróis de Plantão

O conto da Senhora Ok

Melhor ator (broadcasting):

Park Bo-gum - Se a Vida Te Der Tangerinas..

Byeon Woo-seok - Adorável Corredora

Lee Jun-hyuk - Dongjae: The good or the bastard

Joo Ji-hoon - Heróis de Plantão

Han Suk-kyu - A traição vem de casa

Melhor Atriz (broadcasting)

IU - Se a Vida Te Der Tangerinas..

Kim Hye-yoon - Adorável Corredora

Go Min-si - The frog

Jang Na-ra - Bom Parceiro

Kim Tae-ri Jeongnyeon: Nasce uma Estrela

Melhor filme

Amor na Cidade Grande

Revolver

House of the Seasons

Uprising

Harbin

Melhor ator (filme)

ee Byung-hun - The Match

Hyun-bin - Harbin

Jo Jung-suk - Pilot

Yoon Joo-sang - The Land of Morning Calm

Lee Hee-joon - Handsome Guys

Melhor atriz (filme)