Ex-namorada de Davi Brito perdeu o bebê após complicações, diz assessoria

Ex-namorada de Davi Brito perdeu o bebê, segundo confirmado pela assessoria do campeão do BBB 24..

O que diz a nota

A cirurgiã-dentista, Adriana Paula, ex-namorada do ex-BBB Davi Brito, perdeu o bebê que estava esperando. A informação foi divulgada na tarde de hoje pela assessoria do baiano.

De acordo com o comunicado, Adriana precisou de atendimento médico. "Hoje dia 14/02 Davi recebeu a notícia da Adriana acompanhada da sua mãe, que estava a caminho do hospital Português, onde Adriana chegou e foi atendida pela emergencial de maternidade. Após o contato ao Davi ele foi correndo para o hospital, onde está junto com Adriana, e tiveram a notícia que teve complicações com a gestação, irão realizar um procedimento chamado curetagem", informou a assessoria.

Gravidez foi revelada por Davi. Na semana passada, o ex-BBB compartilhou nas redes sociais a novidade de ser pai pela primeira vez. "Papai Calabreso está na área", legendou a publicação com bastante entusiasmo.

Casal terminou logo após a divulgação. "Eu errei porque não respeitei o momento dela de falar. Parece que eu cometi um crime em ter falado. Tudo bem que você não me quer mais, eu vou seguir minha vida", disparou Davi, na época, aos prantos.