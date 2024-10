Camila diz querer jogar água sanitária nas roupas de Luana: 'Ficar feia'

Conversando com Flora ao lado da fogueira na noite de quarta-feira (30) em A Fazenda 16 (Record), Camila Moura confessou querer jogar água sanitária nas coisas de Luana.

O que aconteceu

A professora descreveu à Flora sua vontade. "Pegar água sanitaria e jogar na gaveta dela. E os dias que ela ficar aqui, ficar feia."

Flora comentou como a ex-amiga está soberba. "Ela tá acima do sol. Não é nem o sol, ela está acima."

Camila imaginou como Luana reagiria. "Eu imagino o grito dela de ódio. Ia perder a cabeça."

Flora pontuou. "E assim, são coisas que a gente tem certeza que ela é capaz."

Camila continuou. "Eu sei que ela faria comigo e com você, mas eu não tenho coragem de fazer com ela."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 6ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 12579 votos 24,88% Luana 54,23% Sacha 20,89% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12579 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso