Sérgio Guizé visita BBB 25 para divulgar continuação de 'Êta Mundo Bom!'

Sérgio Guizé, 44, visitou a casa do BBB 25 (Globo) na tarde de hoje.

O que aconteceu

O ator apareceu interpretando Candinho, personagem que interpretou em "Êta Mundo Bom!" (2016). Ele trouxe consigo o burro Policarpo, fiel escudeiro de Candinho na trama de Walcyr Carrasco, 73.

Sérgio esteve na casa para divulgar "Êta Mundo Melhor!", continuação da história anterior, que estreia em breve. "A gente veio procurar o nosso filho, mas pelo jeito ele não está aqui. Isso aqui não parece festa de criança", comentou o caipira com o mascote, adiantando o mote da sequência da história de Candinho - a busca pelo filho perdido.

Pouco depois, foi a vez de Tati Machado, 33, surgir na casa para divulgar as novidades da programação da Globo. "Tudo para comemorarmos essas seis décadas de união, emoção, evolução... e que vocês, assim como o público, também fazem parte dessa história", comentou a jornalista.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas