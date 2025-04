Giovanna Jacobina detalha procedimentos estéticos que fez após o BBB 25

Giovanna Jacobina, 26, falou sobre os procedimentos estéticos que realizou após ser eliminada do BBB 25.

O que aconteceu

A veterinária se submeteu a intervenções no rosto e no bumbum. "Depois que saí da casa, fiz dois procedimentos: harmonização na região dos glúteos e corrigi uma assimetria no meu rosto", contou ela ao Gshow.

Giovanna disse ter feito os procedimentos para se sentir mais confortável com o próprio corpo. "Foram escolhas muito pessoais, nada exagerado. Eu queria só me sentir mais confortável comigo mesma, sabe? Coisas que já me incomodavam antes e que agora tive a oportunidade de cuidar."

Ela deixou claro, porém, que não tem interesse em fazer cirurgias mais invasivas. "Não é algo que esteja nos meus planos agora, mas penso, sim, na troca da prótese mamária. Fora isso, tudo o que fiz até agora foi bem sutil. Gosto de respeitar meu tempo, meu corpo, e fazer as coisas com consciência e segurança."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas