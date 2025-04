BBB 25: Renata conta se pretende retomar relação com Maike fora do programa

Renata, 33, falou sobre a possibilidade de retomar o romance com Maike, 30, quando se reencontrarem fora do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A bailarina afirmou que não descarta a possibilidade, mas que essa retomada dependerá de vários fatores. "Para mim, isso é meio óbvio. Eu acho que lá fora a vida é diferente, então têm outras coisas para conhecer, minhas e dele. Então acho que vai ter que existir esse momento de, lá fora, a gente se permitir outras coisas, ter uma nova conversa", explicou ela a Guilherme, 27.

Renata ressaltou, por outro lado, que o representante comercial pôde conhecê-la bastante dentro do programa. "Não tem mais muito o que eu mostrar. Ele já me viu com geleca na cabeça, com pipoca, pó na cara, caindo no molho de tomate... Ele já me viu de todos os jeitos. [risos]"

Após ser eliminado do BBB 25, Maike deixou claro que queria, sim, continuar o romance com a loira. "Se depender de mim, tem muito [futuro]. Mas a gente tem que conversar", disse ele, em participação no programa Mais Você (Globo).

