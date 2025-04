João Gabriel conversou com affair fora do BBB 25: 'Nos resolvendo'

João Gabriel, 16º eliminado do BBB 25 (Globo), revelou como está a relação com a affair que tinha antes de entrar no reality show.

O que aconteceu

Em entrevista ao gshow, João Gabriel já havia adiantado que a moça estava "brava" após acompanhar sua participação no BBB — que contou com beijo em Thamiris. Agora, também ao portal, ele afirmou que os dois "estão conversando melhor".

Conversei com ela. Estamos nos resolvendo e, se for da vontade de Deus de nós seguirmos juntos, nós vamos ficar juntos. João Gabriel ao gshow

João Gabriel também afirmou que só espera ver o gêmeo, João Pedro, na final do reality: "O que pode levar o meu irmão para a final é a humildade e o carisma dele."

Sobre a sua vida após o reality, o goiano comentou: "Estou muito feliz de ter vivido tudo lá dentro. Com o coração em paz e amando a recepção do público com a minha pessoa aqui fora."

