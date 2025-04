Digão, dos Raimundos, briga com fã em show: 'Bota o dedo na minha cara'

Digão, guitarrista dos Raimundos, teve um atrito com um fã durante um show em um bar, em Fortaleza. A confusão, ocorrida na última sexta-feira (18), teve bate-boca, dedo do meio e troca de ofensas.

O que aconteceu

Após um vídeo da discussão com o fã viralizar nas redes sociais, Digão explicou a confusão nas redes sociais e tratou de negar que tenha ocorrido por motivações políticas. "Um grupo de cinco ou seis pessoas começou a gritar 'sem anistia'. Cara, eu fiquei de boa, porque nunca usei o palco de palanque e, se tiver de falar alguma coisa de política, a gente fala através da música", iniciou.

A galera tem o direito de se manifestar e convivo muito bem com o contraditório. A galera falou ali umas quatro, cinco vezes e depois parou. Eu continuei a tocar e a mesma galera ficou pulando e cantando as músicas numa vibe maravilhosa.

Digão, no Instagram

O artista disse que ignorou a manifestação política do grupo, mas acabou descendo do palco após perceber que uma pessoa estava mostrando o dedo do meio para ele. "Umas duas músicas depois, um cara, não era desse mesmo grupo, lá atrás, ficou levantando a mão, dando o dedo e fazendo carinha de mau para mim. Quando eu vi, falei: 'opa', desci, cheguei nele e falei: 'meu irmão, e agora? Bota o dedo na minha cara'".

O homem, segundo Digão, ficou assustado com a abordagem, se identificou como um fã dos Raimundos e pediu que ele tocasse mais músicas da banda. "Ele falou: 'Não, pô, você tem que tocar mais Raimundos' e retruquei: 'meu irmão, me respeita e respeita 99,99% das pessoas que estão aqui curtindo o show numa boa. Se você não está feliz, eu te dou o seu ingresso e você vaza daqui'. Aí, ele ficou me olhando assustado e os seguranças chegaram, começou aquela confusão."

Um amigo dele começou a falar: 'a gente é do Nordeste e não sei o quê'. Pô, minha família é toda nordestina, eu também sou do Nordeste, sacou? Lá só tem gente boa que me respeita. Então, uma coisa que não tolero é falta de educação, falta de respeito, entendeu?

Digão, no Instagram

Digão deixou claro, novamente, que o atrito não teve motivação política e negou que tenha pedido a expulsão do homem do evento. "Não teve nada a ver com política como estão querendo falar por aí. Eu virei, voltei para o palco e, quando eu vi, estava o cara peitando os seguranças. Pô, aí ele tomou e foi colocado para fora. Já não era responsabilidade nenhuma minha, até porque não pedi para tirar ele."