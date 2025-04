Anitta defende demarcação de terras indígenas: 'Comida vai virar luxo'

A cantora Anitta voltou a usar seu Instagram para defender causas socioambientais.

O que aconteceu

Anitta criticou propostas em discussão no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF) que podem liberar atividades como mineração e garimpo em terras indígenas. A cantora fez uma publicação nas redes sociais com um texto em defesa dos povos indígenas e da demarcação de terras.

A comida vai virar artigo de luxo.

Anitta, em publicação no Instagram

Em seu post, a artista chamou atenção para os efeitos já visíveis do aquecimento global no cotidiano dos brasileiros: "A conta de luz e de água já estão mais caras. Já reparou? É inundação para um lado, secas e queimadas descontroladas para outro. Desse jeito, daqui a pouco a comida vai virar artigo de luxo. Tudo isso por causa das mudanças climáticas."

Ela também destacou o papel fundamental dos povos indígenas na preservação ambiental. "Agora ameaçam quem ainda garante que a situação não piore, aqueles que deveríamos reconhecer e apoiar por um presente e um futuro melhores! Sim, é deles que estamos falando: dos povos e terras indígenas."

Anitta mencionou diretamente as propostas que buscam flexibilizar a proteção de terras indígenas, permitindo a exploração por grandes empreendimentos. "Querem autorizar o uso de terras indígenas para a mineração, o garimpo e a construção de grandes empreendimentos, como hidrelétricas e outros. Também querem acabar com as demarcações!"

A artista faz parte da campanha "Brasil Indígena, Terra Demarcada", que reúne organizações e ativistas em defesa dos direitos dos povos originários.

Sua manifestação ocorre em um momento de tensão no STF, que julga ações sobre o Marco Temporal —tese que restringe demarcações a terras ocupadas por indígenas antes de 1988. Ambientalistas e lideranças indígenas argumentam que a medida pode acelerar o desmatamento e conflitos fundiários.