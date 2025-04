Nova franquia? Saiba o significado da cena pós-créditos de 'Pecadores'

"Pecadores", novo filme estrelado por Michael B Jordan, com direção de Ryan Coogler ("Pantera Negra"), chegou aos cinemas e tem duas cenas pós-créditos.

Qual é a cena pós-créditos de 'Pecadores'

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Após os créditos iniciais, intercalados com cenas do idoso Sammie (Buddy Guy) tocando violão, a narrativa retorna para depois do show.

Sammie, agora sozinho em um bar, recebe a visita inesperada de Fuligem (Michael B Jordan) e Mary (Hailee Steinfeld), seus amigos do passado que se tornaram vampiros. Os dois aparecem com roupas modernas (pois agora estamos em 1992), revelando que sobreviveram aos eventos do filme.

Fuligem explica que o irmão Fumaça (também vivido por Michael B Jordan) o poupou, mas exigiu que ele deixasse Sammie em paz. Mary fugiu após a morte de Annie e escapou da perseguição.

Eles confessam que acompanharam Sammie secretamente por décadas, admirando sua carreira musical, mas criticando suas mudanças de estilo — Fuligem detesta guitarras elétricas.

Fuligem oferece a Sammie a chance de se tornar um vampiro, já que ele está envelhecendo, mas Sammie recusa.

Sammie toca "Travelin", a mesma música que emocionou Fuligem no começo do filme, reforçando a conexão entre os dois.

O diálogo final revela o peso do passado. Sammie confessa que sonha semanalmente com aquele dia traumático, mas também lembra que, antes da tragédia, foi o melhor dia de sua vida. Fuligem concorda, dizendo que foi o último dia em que viu o irmão e o sol — um momento de vulnerabilidade para o vampiro.

Há uma segunda cena pós-créditos. Sem diálogos, voltamos a 1932, mostrando o jovem Sammie (antes das cicatrizes) tocando "This Little Light of Mine" na igreja do pai.