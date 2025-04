Renata opina sobre Vitória Strada no BBB 25: 'Mais espontânea'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em conversa, Renata opina sobre o comportamento de Vitória Strada nos últimos dias do BBB 25.

O que aconteceu

A atriz afirma que "nunca se jogou tanto, como no programa".

A bailarina, então, concorda. "Eu estou te sentindo mais espontânea agora, nessa final. Não que você não fosse...", declarou.

