Ex-artista gospel, Ella Viana posa topless para divulgar nova música

A cantora Ella Viana, conhecida anteriormente como Jotta A, caloura gospel do programa de Raul Gil, está chamando atenção com o lançamento de sua nova música, "Amor à Luz do Dia", em parceria com Izrra e Jok3r.

O que aconteceu

Para promover o single a artista posou de calcinha e topless em um ensaio ousado. A música será lançada no próximo dia 25.

Ella, que iniciou sua transição de gênero em 2022, passou por uma série de transformações nos últimos anos. Em fevereiro de 2023, ela oficializou sua nova identidade, alterando seu nome no registro civil para Ella Viana de Holanda. Pouco depois, realizou procedimentos de feminização facial, incluindo remodelação da testa, nariz e contorno dos ossos, além de colocar próteses de silicone nos seios.

No ano passado, a artista realizou a cirurgia de redesignação sexual. Desde então, também passou a investir em conteúdo adulto. Atualmente, ela vende fotos e vídeos sensuais na plataforma Privacy por R$ 29,90.



O novo single, "Amor à Luz do Dia", promete trazer um som mais pop, distante do estilo gospel que a consagrou no passado. Para divulgar a música, Ella fez um ensaio de lingerie, com poses sensuais e fotos em topless, compartilhadas em suas redes sociais.

Em entrevistas anteriores, a cantora já havia falado sobre sua jornada de autoconhecimento e como a transição a libertou artisticamente. Agora, ela parece estar explorando novos caminhos, tanto na música quanto na imagem pública.

A nova fase de Ella tem dividido opiniões. Enquanto muitos apoiadores celebram sua coragem e autenticidade, alguns fãs da época gospel demonstram estranhamento com a mudança radical. A própria artista já declarou que não se arrepende das escolhas e que está vivendo sua verdade.