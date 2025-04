BBB 25: Delma muda visual e exibe novo look nas redes sociais: 'Dar um up'

Joselma, 54, aproveitou a expectativa pela vitória de seu genro, Guilherme, 27, no BBB 25 (Globo) para dar uma renovada no visual.

O que aconteceu

A dona de casa foi ao salão de beleza, tirou um dia de relaxamento e colocou a vaidade em dia. "Dia de relaxar e dar um up no visual", escreveu ela na legenda da publicação, exibindo o resultado da produção.

Delma já havia revelado mais cedo em suas redes que estava indo renovar o look. "Estou indo ali fazer o que eu estava desejando há três meses, que é cuidar do meu cabelo e das minhas unhas", contou ela no Instagram.

Ela quer estar mais bonita que nunca para conferir o desempenho de Guilherme na final do reality. "Vamos ali cuidar da beleza para ver nosso Gui campeão na final?", disse, no mesmo post em que anunciou a mudança de visual.

