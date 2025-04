'Marido assume que traiu': entenda a treta de Mari Menezes e Carlinhos Maia

O que acontece no Rancho do Maia fica no Rancho do Maia? Carlinhos Maia, 33, e Mari Menezes, 20, provaram que não em uma acalorada troca de farpas nas redes sociais hoje. Uma opinião da influenciadora digital sobre o reality show do humorista causou uma treta recheada de deboche, lamentações e até a acusação de envolvimento com um homem comprometido.

O que aconteceu

Em participação no canal "Queimei a Língua", a influenciadora Mari Menezes deu a entender que o Rancho do Maia só fez sucesso em razão de seu protagonismo. O trecho do vídeo chegou ao conhecimento de Carlinhos Maia, organizador do evento, que não gostou nem um pouco. O Rancho do Maia é um reality show que reúne influenciadores em uma propriedade no litoral de Alagoas.

"Teve uma garota chamada Mari Menezes. É uma menina muito talentosa, muito comunicativa. Eu nunca mandei mensagem para essa garota, nunca. Ela me mandava várias mensagens pedindo para ir para a casa da Barra, na época, pedindo para ir para o Rancho", iniciou Carlinhos.

O Pedro Avelar [influenciador], que também é um queridão, me manda um monte de mensagens sempre. Anos e anos, o Pedro Avelar, pedindo para ir para o Rancho e eu nunca permiti. E aí veio a historinha deles, eu digo: 'Olha, aqui se encaixa, tem uma história para gente contar aqui. Tá repercutindo, vamos contar no Rancho'.

Carlinhos Maia

Sem papas na língua, o humorista afirma que a jovem sofre de "síndrome de protagonista". "Essa garota, muito talentosa, muito massa, comunicativa, mas tem síndrome de protagonista. O que é isso? Eu trabalho com 90 pessoas a cada Rancho, e aí, na primeira edição, foi lindo. Tínhamos uma história, como todas as edições. Ela e Pedro Avelar brilhavam, cada um ganhou 500 mil seguidores. Ela já tinha seguidores aqui fora e eu sempre reforçava: 'Mari, você já é famosa com o seu público'".

Volta para segunda temporada, Mari e Pedro Avelar já não são os protagonistas da edição, porque a cada edição alguém brilha, e já tinham ganhado 500 mil seguidores. Então, todas as vezes que ela vinha, para não ficar de entrona, eu cortava o vídeo.

Carlinhos Maia ainda expôs prints da jovem pedindo chance em seu reality show e lamentou vê-la atacar seu projeto após "limpar sua imagem". "Teve um negócio lá com um menino, com um cantor, e aí o povo começou a colocar a culpa em mim. Eu nem sabia desse cantor que ela tinha ficado, que o cantor tinha namorada, nem nos meus stories foi, eu nem publiquei isso, ainda fui lá e limpei a imagem dela. Para hoje em dia, garota, toda oportunidade que tem de falar no rancho é esse desdém."

"Eu não me senti bem lá"

Mari Menezes tomou conhecimento das falas de Maia e retrucou o humorista dizendo que não é obrigada a falar que o "Rancho Maia é maravilhoso". "Eu não falei nada de mais. Carlinhos Maia, sinto muito se você não consegue escutar uma opinião diferente da sua. Todo mundo tem que ser a favor, porque ele gosta. Gente, a minha experiência: eu não amei, assim como tem gente lá que ama. Eu nunca desmereci o projeto, sempre falei que o projeto é maravilhoso. Eu não me senti bem lá e foi por isso que saí. Só isso".

Carlinhos Maia, você é o rei do Instagram, mas não é legal você ser o rei do Instagram e ter o rei na barriga, sinto muito. Você é igual a todo mundo, entendeu? Você é igual a mim, você é igual a todo mundo, trabalha igual, só porque você tem muito engajamento, você não é melhor que ninguém. Sinto muito por você, se você não sabe escutar a opinião diferente da sua.

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, entrou na troca de farpas colocando em xeque o caráter de Mari Menezes. "Gratidão revela caráter, ou você tem, ou não tem e ponto final."

A influenciadora digital, no entanto, rebateu o apresentador do SBT com ironia ao seu casamento com Carlinhos Maia. "O divo defendendo o marido que assume que traiu e ainda ri. Caráter?"