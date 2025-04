Ex de Novaes supera bumbum da 'discórdia' e posta foto de amor do passado

Saory Cardoso deixou a polêmica com Marcello Novaes de lado e compartilhou fotos de outro ex: o ator Eduardo Galvão (1962-2020).

O que aconteceu

Influenciadora compartilhou imagens publicadas pela filha de Galvão, Mariana, no Instagram. "Só foto linda! Que saudade", comentou Saory, na rede social.

Ela viveu relacionamento com o artista no mesmo ano em que participou da 2ª temporada do reality "De Férias com o Ex". À época com 21 anos, a jovem protagonizou algumas brigas — a mais famosa delas começou quando Saory xingou uma colega de atração.

Influenciadora namorou Eduardo Galvão Imagem: Reprodução/Instagram

Bumbum da 'discórdia'

Influenciadora está no centro de uma polêmica. A modelo afirmou que o motivo do término com Marcello Novaes foi um preenchimento que ela fez no bumbum e "acabou incomodando" o ator.

É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele. Saory

Novaes alega que terminou a relação para focar na carreira. "É difícil fazer uma novela e poder cuidar da saúde. Mal tenho tempo para fazer os exercícios que estava acostumado a fazer. Está um pouco apertado para mim, não gosto, mas faz parte do meu trabalho. O ritmo é assim mesmo, ainda mais de um protagonista", justificou à Quem.