Joselma muda visual pra ver Guilherme na final do BBB 25: 'Desejo há meses'

Joselma, 54, decidiu dar um up no visual para prestigiar o genro, Guilherme, 27, na final do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A dona de casa anunciou que estava a caminho do salão de beleza. "Estou indo ali fazer o que eu estava desejando há três meses, que é cuidar do meu cabelo e das minhas unhas", explicou ela, na legenda de uma foto divulgada nos stories de seu Instagram.

Delma prometeu exibir em breve o resultado da transformação. "Olha o 'antes'! Vamos ali cuidar da beleza para ver nosso Gui campeão na final?"

Guilherme se tornou ontem o primeiro finalista do BBB 25. O fisioterapeuta conseguiu a posição após sair como vencedor da Prova do Finalista.

