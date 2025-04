Esposa de Guilherme celebra vaga do brother na final: 'Sempre acreditei'

Leticia Tavares, esposa de Guilherme do BBB 25 (Globo), celebrou a vaga conquistada pelo brother na final do reality show.

O que aconteceu

Em entrevista ao gshow, Leticia afirmou que não está surpresa com o desempenho de Guilherme no BBB: "Sempre foi o sonho dele. E eu sempre acreditei que ele chegaria longe."

A esposa do pernambucano confirmou que estará na final ao lado da sogra, mãe de Guilherme, e de Delma — que estará no evento como ex-participante. O programa vai ao ar na terça-feira.

Leticia também contou que Delma, 19ª eliminada da edição, tem recebido muito carinho de fãs e admiradores: "Mainha está recebendo muito carinho por todo lugar que passa aqui em Recife. Está muito encantada com tudo."

