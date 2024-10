A Fazenda 16: Luana é a vencedora da sétima prova do fazendeiro

Luana venceu a sétima Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16 (Record) e escapou da roça.

O que aconteceu

Na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (30) na Fazenda 16 (Record), Sacha, Yuri e Luana precisaram de força, pontaria, agilidade e equilíbrio.

No desafio dividido em duas partes, eles precisavam arremessar bolas no em um painel da sua cor correspondente.

Depois, partiram para um escorregador segurando um suporte com algumas bolas para preencher um compartimento.

A direção precisou de um tempo para revisar a prova, mas depois voltou com a decisão que a influencer ganhou.

Camila foi vetada por Luana e foi direto para roça.

