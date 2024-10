Michele e Cristiano terão destino afetado por Viola em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos de "Mania de Você", Michele (Alanis Guillen) e Cristiano (Bruno Montaleone) serão prejudicados pela curiosidade de Viola (Gabz).

O que vai acontecer

Desconfiando das atitudes de Mavi (Chay Suede), a chef de cozinha fará cada vez mais perguntas. Depois de ouvir uma ligação do rapaz sobre um negócio em Portugal, ela procurará Iberê (Jaffar Bambirra).

Frente a frente com o "príncipe", Viola questionará sobre Michele e Cristiano. No entanto, os questionamentos da mocinha ativarão um alerta em Mavi, que decidirá rever seu envolvimento com o casal.

Após a curiosidade da cozinheira falar mais alto, Mavi pedirá para que Iberê tire Michele e Cristiano de seu restaurante. Sem passaporte e trabalhando para sobreviver, o casal receberá a notícia repentina com desconfiança.

Ao ser orientado pelo capanga de Mavi, Yuri (Arthur Haroyan) irá propor um outro trabalho para Cristiano: que ele atravesse a fronteira com uma carga. Isso transformará completamente a vida do rapaz, que acabará preso.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.