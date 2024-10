'São Paulo': Anitta põe fim à 'gravidez' e lança parceria com The Weeknd

Foi lançada no fim da noite desta quarta-feira (30) a música "São Paulo", parceria entre a cantora brasileira Anitta, 32, e o rapper canadense The Weeknd, 34.

O que aconteceu

O tema já havia sido apresentado ao público em setembro, durante um show do astro estrangeiro em São Paulo. De surpresa, Anitta subiu ao palco e cantou a nova canção com The Weeknd.

A letra de "São Paulo" tem forte apelo sexual e deve chocar os conservadores. "Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser / O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha / Hoje eu vou dar pro novinho, f*de, f*de a larissinha", diz a estrofe inicial.

Anitta 'simulou' uma gravidez na semana passada para fomentar o hype em torno do projeto. Ela publicou em suas redes sociais uma foto com barriga postiça de gestante - e imediatamente os fãs sacaram que se tratava de uma alegoria à 'gestação' do dueto com The Weeknd.