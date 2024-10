Filha de Neymar, Mavie, emociona a mãe ao mandar recado em vídeo

Neymar Jr., 31, deixou a namorada, Bruna Biancardi, 30, encantada.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (30), o jogador de futebol brasileiro enviou para a modelo um vídeo fofo da filha deles, Mavie, 1. Na gravação, a bebê manda beijo para a mãe e manda um recado para ela.

O craque instiga a pequena a falar. "Quem você tá chamando? Manda beijo pra mamãe". Mavie, então, diz: "Mamã".

Ao receber o vídeo, a influenciadora se derreteu. "Saí para jantar com as meninas e recebi esse vídeo".

Bruna saiu com as amigas para comemorar o aniversário de 29 anos de Gabily, ex-affair de Neymar. Ele também é pai de Davi Lucca, 13, com Carol Dantas, e de Helena, de 3 meses, com Amanda Kimberlly.