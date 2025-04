Vitória elogia passagem de Deborah Secco pelo BBB: 'Não me passou nada'

Vitória Strada elogiou Deborah Secco na tarde de hoje após a atriz comandar uma ação no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Assim que Deborah Secco deixou a casa, Daniele Hypolito perguntou para Vitória como ela se sentiu, uma vez que trabalhou diretamente com a atriz. As duas protagonizaram a novela "Salve-se Quem Puder" ao lado de Juliana Paiva.

É muito engraçado, porque às vezes fico pensando se não fico muito perto pra não? Obviamente não pode interagir, mas é muito bom ver o profissionalismo de cada um Vitória Strada

A atriz elogiou Deborah pela capacidade de não revelar nada para a amiga. "Ela não me passou nada com o olhar", disse. "Todo mundo que entra aqui tenta ser imparcial".

Ela ainda disse que se conteve e agiu de uma forma diferente da que agiria se estivesse fora do BBB. "Sei que não posso reagir da mesma forma que fosse lá fora", disse.

