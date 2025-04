Betty Faria conta que filho tentou impedir ensaio nu para a 'Playboy': 'Meus amigos compram'

Durante sua participação no podcast Novelão, apresentado pela jornalista Anna Luiza Santiago, Betty Faria disse que seu filho João Faria Daniel, fruto de sua relação com o diretor Daniel Filho, tentou impedir um ensaio fotográfico seu para a Playboy.

A atriz, que está no ar atualmente na novela Volta Por Cima, vivendo a influenciadora Belisa, é uma das convidadas do podcast, ao lado do autor Ricardo Linhares. No episódio, eles comentam sobre Tieta, protagonizada por Betty e assinada por Ricardo, ao lado de Aguinaldo Silva e Ana Maria Moretzsohn. A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Betty já havia posado para a Playboy em 1978 e 1984, além de ter feito um ensaio para a edição mexicana em 1992.

No podcast, os convidados também comentaram o sucesso da reprise de Tieta. "Hoje os valores de Tieta são muito importantes para as pessoas num mundo dividido, cheio de ódio", comenta Betty. "Eu fico pensando nesse sucesso. Vejo as pessoas apaixonadas pela novela, as que assistiram e jovens conhecendo e gostando muito. Penso que isso deve estar tocando realmente o coração das pessoas num mundo de ódio", continua.

"Eu sempre tive muito cuidado e preocupação em proteger minha família. Eu meio que blindava os filhos. Uma vez eu cheguei em casa, e meu filho João (filho dela com o diretor Daniel Filho), que devia estar com 15 anos, estava negociando com a revista Playboy. Ele disse: "Não, ela não vai fazer porque desta vez meus amigos compram (ela já havia posado em 1978 e 1984 e acabou posando para uma edição do México em 1992). Senão ela tem que me mandar para os EUA para ficar estudando lá uns três anos".