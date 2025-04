'Garota do Momento': Doença será capaz de mudar futuro de Lígia e Raimundo

No capítulo desta quinta-feira (3) de "Garota do Momento" (Globo), Raimundo (Danton Mello) confessa a Alfredo (Eduardo Sterblitch) que se preocupa com a saúde de Lígia (Palomma Duarte).

No mesmo dia, a cantora passa mal e pede ajuda a Raimundo. Sensibilizado, o publicitário vai se se aproximar da ex-mulher e os dois perceberão que ainda nutrem uma paixão um pelo outro.

Palomma Duarte e Danton Mello são Lígia e Raimundo em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Beto agradece a ajuda de Lígia. Topete sofre com seu novo comportamento pós-acidente. Bia chantageia Ronaldo para ajudá-la em uma nova armadilha contra Beatriz. Basílio ajuda Beatriz financeiramente. Zélia encontra os documentos sobre o novo produto adulterado da Perfumaria Carioca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.