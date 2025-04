Jenna Ortega precisa subir e descer escadas à noite por causa de transtorno

Jenna Ortega, 22, revelou que precisa subir e descer escadas à noite por causa de seu TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo).

O que aconteceu

Ortega falou sobre sua rotina noturna em um programa de televisão. "Eu diria que sinto que realizo mais coisas à noite, porque de manhã realmente não quero sobrecarregar meu cérebro com muitas outras coisas se tenho trabalho pela frente. Eu me concentro nisso e também sinto a necessidade de ir para a cama por volta das 20h, 20h30. Mas não vou, porque é o único momento em que consigo fazer as coisas. Então, geralmente fico acordada até tarde lendo roteiros e respondendo emails, fazendo coisas desse tipo", disse em entrevista ao Heart Evening Show with Dev Griffin.

Ela explicou que, por causa do TOC, sente necessidade de fazer uma mesma ação várias vezes. "Além disso, quando estou cansada, tenho um TOC bastante intenso. Então, essa é meio que a minha rotina, em termos de pensamentos repetitivos, contar tudo várias vezes e ter que realizar a mesma ação repetidamente", revelou.

A estrela da série "Wandinha" (Netflix) contou que, em algumas noites, sobe e desce escadas repetidamente. "Então, às vezes, minhas noites consistem em estar muito exausta e subir e descer as escadas seis vezes, porque acho que preciso fazer isso para garantir que ninguém invada minha casa."