Filho de Nicolas Cage é condenado por agressão à mãe, mas não será preso

Weston Cage Coppola, 34, foi condenado a fazer um tratamento psicológico de dois anos após agredir a mãe.

O que aconteceu

Juiz avaliou que agressão foi motivada por distúrbio mental. "O Sr. Cage sofre de um distúrbio mental, e estou convicto de que isso foi um fator significativo no ato relatado. É óbvio que ele estava sofrendo uma crise", disse o juiz Enrique Monguia, segundo a Rolling Stone.

A sentença foi uma forma de evitar a prisão. Weston deverá passar dois anos em tratamento, conforme a lei da Califórnia. Seu advogado, Michael A. Goldstein, disse à People que Weston "aprecia que o tribunal tenha reconhecido seus esforços constantes pela reabilitação".

A mãe de Weston diz nunca ter recebido um pedido de desculpas. Abordada pelo TMZ após o julgamento, Christina Fulton afirmou que está feliz que o filho vá receber ajuda, mas completou: "Não recebi desculpas, nem remorso, nem responsabilidade".

Weston Cage Coppola foi detido em abril de 2024 após agredir a mãe. Na ocasião, Nicolas Cage pagou a fiança do filho, e a mãe emitiu o seguinte comunicado à imprensa: "Por volta das 17h30, recebi mensagens urgentes de amigos do meu filho, Weston Cage, sobre a deterioração de seu estado mental, pedindo que eu fosse ajudá-lo. Quando eu cheguei para oferecer apoio e consolá-lo, ele já estava no meio de um surto de raiva. Dentro de minutos, fui brutalmente agredida e gravemente ferida".

Christina Fulton iniciou um projeto para mudar como a polícia de Los Angeles lida com esses casos. "Eles precisam saber o que fazer e como ajudar a vítima que está sangrando no chão, além da pessoa que tem problemas de saúde mental", disse ao TMZ.