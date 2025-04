Morre Wanda Chase, jornalista e ativista, em Salvador

Wanda Chase morreu na noite de ontem em Salvador (BA).

O que aconteceu

Jornalista estava no Hospital Teresa de Lisieux, na capital baiana, para tratar um aneurisma da aorta —dilatação localizada na parede de um vaso sanguíneo. A informação foi confirmada pela família, hoje, por meio de comunicado publicado no Instagram.

Sua partida deixa um vazio irreparável, mas seu legado de luta, perseverança e paixão pela vida e pela justiça social continuará a inspirar gerações futuras. Para nós, seus familiares, Wanda é referência de alegria, determinação, sensatez, honestidade e competência.

Ministra da Cultura, Margareth Menezes, lamentou a notícia. Em texto publicado nas redes sociais, a cantora exaltou as qualidades da profissional.

Lembro-me das vezes em que nos encontramos, ela sempre com um sorriso, alegria contagiante e muita competência no que fazia. Sua partida deixa uma lacuna no jornalismo e na luta por igualdade racial e justiça social. Margareth Menezes

Wanda, que nasceu no Amazonas, se mudou para a Bahia em 1991. Ela construiu uma carreira bem-sucedida no jornalismo, com passagens pelos veículos A Crítica, Rede Manchete, TV Cabo Branco, Rede Globo Nordeste e por último, a convite, por 27 anos na TV Bahia.

Profissional também foi militante do movimento negro. "Ela lutou por mais visibilidade e inclusão para as comunidades afrodescendentes", destacou a família, em texto publicado nas redes sociais.

Jornalista era amiga pessoal de Glória Maria, que morreu em fevereiro de 2023. Segundo a TV Bahia, elas se conheceram nos anos 1990.