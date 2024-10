Isabelle Nogueira se prepara para o Carnaval. 'Estou tendo aulas de samba'

A ex-BBB e influenciadora Isabelle Nogueira vai estrear no Carnaval 2025 como Musa da Acadêmicos do Grande Rio. E, pra fazer bonito na Sapucaí, Isabelle está até fazendo aulas de samba.

Isabelle foi uma das atrações do Prêmio Kwai 2024. Ela estava acompanhada do namorado, o também ex-BBB Matteus Amaral.

Neste ano, o Prêmio Kwai apresentou 14 categorias. Foram premiadas celebridades do aplicativo, criadores de conteúdo de vários segmentos, melhores atores e agências de conteúdo da plataforma.

Intercâmbio cultural

Isabelle Nogueira conta que já está na preparação para o Carnaval carioca, tanto física quanto intelectual.

Carnaval é algo novo pra mim. Sou completamente apaixonada por culturas. Eu vivo uma cultura muito forte, que é tradicional e herança do povo brasileiro, que é o Festival Folclórico de Parintins, feito pelo povo que vive na floresta. Mas agora estou vivendo esse intercâmbio cultural, entre Parintins e o Carnaval, e aprendendo muito.

Isabelle Nogueira

Como exemplo dessa diferença, Isabelle diz que em Parintins é permitido beijar o boi, que é o símbolo da festa. Também é permitido beijar diretamente o pavilhão, a bandeira, que é o estandarte.

No Carnaval não pode. Ela explica que é preciso colocar a mão por cima da bandeira, o que pra ela é muito novo e muito lindo.

Fora isso, não nego pra vocês que estou tendo aulas de samba. E eu tô amando isso. É que minha dança sempre foi com os pés no chão, pois temos a inserção dos povos indígenas na nossa cultura, inclusive na coreografia. Por isso, dançar de salto está sendo um grande desafio pra mim. Mas eu amo desafios. E, com certeza, vamos ter Cunhã brilhando muito na Sapucaí .

Isabelle Nogueira

Aposentadoria

Sobre a aposentadoria do posto de Cunhã-Poranga do Festival de Parintins, assunto que ela abordou quando ainda estava no BBB, Isabelle disse que tinha sim definido os dez anos como um marco para se despedir. Mas depois se perguntou: "Mas quem disse que dez é o número?". Eu acho que a disposição vai dizer qual é o momento.

Apesar disso, ela diz que essa despedida do Festival de Parintins está muito próxima. Quero dar oportunidade para outras moças, como eu tive quando era mais jovem. Até porque eu tenho outros planos para a minha carreira. Sou Garantido apaixonada. Eu amo meu boi. Amo ser Perreché. E quero muito contribuir com meu festival..

Projetos

Para o futuro, Isabelle tem muitos planos.

Ela diz que sempre gostou muito de trabalhar com o público, com o povo, com histórias de vida e com televisão. "Tenho expectativa de trabalhar com televisão, como apresentadora. Estou estudando muito pra isso, entre outras coisas que em breve eu vou compartilhar com vocês".

Isabelle sente falta dos programas multiculturais que havia na TV brasileira., que davam oportunidade pra vários talentos. "Eu acho que esses programas estão acabando e me vejo sendo essa porta-voz sim, diante de uma televisão, que ainda é o maior meio de comunicação que nós temos".

Namoro

O namoro com Matteus Amaral vai muito bem. Os dois estão morando juntos, em São Paulo, e vivendo um romance que tem uma torcida enorme nas redes sociais.

Nossos fãs são muito fervorosos. Acho que as pessoas idealizaram um amor que elas querem até pra elas. Um amor genuíno e que até sentem falta no mundo.

Isabelle Nogueira

Sobre os planos de trabalharem juntos, Isabelle diz que eles têm propósitos diferentes. Mas, adiantou que Matteus também tem uma vertente para televisão, só que é mais voltada para novelas. "Ele tem até um estudo pra isso. Em breve acho que ele pode compartilhar melhor. Tô eu abrindo aqui", disse rindo.