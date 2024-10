Morre o pianista Arthur Moreira Lima, aos 84 anos, vítima de câncer

Um dos maiores nomes do piano brasileiro, Arthur Moreira Lima, morreu nesta quarta-feira (30), aos 84 anos. O músico morreu no Hospital Imperial de Caridade, em Florianópolis (SC), onde morava desde 1993.

Segundo informações de familiares, ele lutava contra um câncer de intestino há cerca de um ano. O velório será na realizado nesta quinta-feira (31), entre 12h e 16h, no Jardim da Paz, em Florianópolis.

Era o pianista mais laureado da história do país. Moreira Lima teve uma longa carreira internacional, tocando, nos anos 1970, com as filarmônicas de Leningrado, Moscou e Varsóvia, as sinfônicas de Berlim, Viena e Praga, além das orquestras da BBC de Londres e a Nacional da França.

Um dos maiores pianistas brasileiros, Arthur Moreira Lima nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 1940. Ele começou a estudar piano aos seis anos de idade.

Ele se projetou internacionalmente ao conquistar o segundo lugar na Competição Internacional de Piano Frédéric Chopin, em 1965. Laureou-se também em várias outras competições, incluindo a prestigiosa Competição Internacional Tchaikovsky, de 1970, ficando em terceiro lugar.

Arthur Moreira Lima é considerado um grande intérprete de compositores românticos, tais como Chopin e Liszt, e de obras modernistas de compositores como Prokofiev e Villa-Lobos. Notabilizou-se também como um intérprete da música popular brasileira, gravando Ernesto Nazareth e clássicos do repertório do choro e do samba.