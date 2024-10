'Black Mirror' brasileiro? Mulher vê vida virar novela em 'A Vilã das Nove'

A nova "dramédia" nacional "A Vilã das Nove" chega aos cinemas nesta quinta-feira (31) e traz a história de uma mulher que vê sua sua vida se transformou no enredo da novela das nove. E o pior: ela é a vilã.

'Black Mirror' brasileiro?

Roberta (KarineTeles) é uma mulher recém-separada que vive ao lado da filha, Nara, e experimenta uma liberdade que há muito tempo não sentia. Para a atriz, a história da personagem mostra "a ferida das cobranças que existem só para as mulheres"

Não acho que ela seja vilã. Qual homem que faz o que a Roberta fez é considerado vilão? Nenhum! Sabemos que no nosso país, existe um grande número de famílias que são lideradas apenas por mulheres. Karine Teles

Alice Wegmann interpreta Débora, a filha de Roberta (Karine Teles), e destaca a complexidade da protagonista. "O fato de não ter tido a presença da mãe na educação dela influenciou muito. Ela viveu a juventude com a sensação de que não teve essa mãe, mas ela não sabia exatamente o que tinha acontecido".

Roberta (Karine Telles) e Nara (Laura Pessoa) em "A Vilã das Nove" Imagem: Divulgação

O longa até poderia ser uma versão brasileira de "Black Mirror", mas o texto leve e reflexivo foca as relações familiares. "Não estamos apostando na tecnologia, que é a viagem maravilhosa de 'Black Mirror'. A nossa tecnologia é a humanidade e suas emoções", explicou o diretor Teodoro Poppovic para Splash.

Além disso, o filme também foca uma das paixões do brasileiro: as novelas. "Até quem não assiste elas é impactado. Você abre sua rede social e logo se depara com um vídeo de folhetins ou abre um jornal e vê uma foto da protagonista. Isso desperta a curiosidade", afirma Wegmann.

Na minha casa, sentávamos juntos para ver novela, discutíamos, comentávamos. Tanto que, para minha família, o auge da minha carreira foi o momento que eu comecei a fazer televisão. Para eles, é uma alegria enorme eu estar em novelas, porque é o nosso primeiro contato com a arte audiovisual no Brasil. Karine Teles

Camila Márdila também está no elenco, como Paloma, que sofre com a hostilidade do público por conta de sua personagem vilã. Antonio Pitanga, Laura Pessoa, Negro Leo, Rodrigo Garcia, Murilo Sampaio, Valentina Bandeira, Felipe Rocha, Catarina de Carvalho, Stella Rabello e Angela Rabello completam o elenco.