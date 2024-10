Como gerar imagens de graça por IA do WhatsApp no novo 'círculo azul'

Uma das interações possíveis que a Meta AI, o recurso de inteligência artificial da Meta, permite é a criação de imagens. De forma gratuita, os usuários da ferramenta podem explorar suas ideias visuais em um processo rápido e acessível.

Como gerar imagens de graça com a Meta AI?

A primeira possibilidade é iniciando uma conversa com a Meta AI. Primeiramente, procure pela Meta AI na tela de chats do seu WhatsApp. O ícone da ferramenta fica no canto superior direito da tela ou também na barra de pesquisas. Clique neste ícone como se fosse enviar uma mensagem para um amigo.

A partir daí, basta fazer o pedido, que pode ser em linguagem natural. Exemplo: "quero uma imagem de um cachorro olhando para a câmera". Confira o resultado:

Cachorro sorrindo gerado por IA da Meta no WhatsApp Imagem: Reprodução/Meta AI no WhatsApp

É possível também pedir imagens usando o comando /imagine ("imaginar" em inglês) e, na sequência, o pedido de geração de imagem que gostaria. Neste momento, é hora de explorar sua criatividade, mas também de ser claro e específico. Por exemplo: "/imagine Desenhe uma praia ao pôr do sol com palmeiras ao fundo."

Você pode orientar a IA sobre o estilo da imagem que você quer - quanto mais entender de fotografia, melhor. Você pode pedir imagens no estilo cartoon, fotojornalísticas, cinematográficas. Descreva isso no pedido e aguarde pela resposta da IA. Veja como fica uma imagem no estilo cartoon:

Cachorro no estilo cartoon gerado por IA da Meta Imagem: Reprodução/IA da Meta no WhatsApp

Então, é só esperar pela resposta. A Meta AI processará a mensagem e, em alguns segundos, enviará uma imagem gerada com base na descrição que você forneceu.

Outra possibilidade além do chat com a IA é gerar a imagem direto em um grupo ou conversa com outro contato. Basta digitar @Meta AI e prosseguir com o pedido. Ex: "@Meta AI gere uma imagem de uma mudança de apartamento". Veja o resultado:

Imagem de "mudança de apartamento" gerado por IA da Meta Imagem: Reprodução/IA da Meta no WhatsApp

Caso queira editar a imagem gerada, basta digitar e enviar os comandos que deseja, e então esperar pela geração de novas versões do que foi solicitado.

Também é possível criar um gif com a imagem gerada pela inteligência artificial. Para isso, basta digitar no chat "animar", sem aspas, após a imagem gerada pela IA.

As imagens geradas pela Meta AI tem sido alvo de piadas de brasileiros pela alucinação - termo quando a IA se confunde e não gera o que é pedido. Por isso, não é garantido que saia do jeito que você quer - quanto mais detalhes você der, melhor.

O que é a Meta AI?

A Meta AI é o recurso de inteligência artificial da Meta, empresa de Mark Zuckerberg dona das redes sociais WhatsApp, Facebook, Instagram e Threads.

A nova funcionalidade é semelhante ao ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google. Entre as aplicações da Meta AI está o fornecimento imediato de respostas e informações para temas variados.

Além de criar imagens, a ferramenta pode gerar diferentes tipos de conteúdo criativo, como textos, traduções e roteiros. Segundo informações do site da Meta, é possível usar o recurso para "pesquisas, bate-papos, criar conteúdo e se aprofundar em tópicos diversos".