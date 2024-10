Após se reaproximar da irmã, Lottie diz que vai deixar conteúdo adulto

Lottie Moss, 26, irmã caçula da supermodelo britânica Kate Moss, 50, contou que tomou uma decisão.

O que aconteceu

A jovem disse que deve parar em breve de produzir conteúdo adulto para o OnlyFans, plataforma para assinantes. A declaração foi feita em entrevista ao Daily Mail durante evento em Londres.

Lottie está na plataforma desde 2021. "Acho que vou acabar saindo do OnlyFans, não por causa de ninguém, mas estou superando essa fase. Estou amadurecendo; quando eu parar, paro de vez. Provavelmente vou focar no meu podcast e na TV".

A decisão da estrela do OnlyFans coincide com a reaproximação de Kate. No início do mês, o Daily Mail mostrou o encontro entre Kate e Lottie na Inglaterra. A família completa curtiu um almoço num pub para celebrar o aniversário de Peter Moss, pai das duas, que completou 80 anos.

A modelo ainda contou como está sua vida amorosa. "Estou solteira. Acabei de sair de um relacionamento, estou apenas me divertindo e focando em mim".

Ela também abriu o jogo sobre o episódio em que foi hospitalizada por superdosagem de Ozempic. Moss pesava 60 kg quando decidiu, no começo do ano, tomar o medicamento, que lhe causou convulsão e desidratação. "Foi um choque. Fiquei assustada. Não, não me arrependo, acho que tudo é uma lição de aprendizado, mas de agora em diante vou malhar e comer bem".