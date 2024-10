Assinante UOL paga meia ou tem desconto no open bar em festival com Ja Rule

O Encontro das Tribos é um festival de música brasileiro que mistura estilos como rap, reggae e rock. O evento é considerado um dos maiores festivais alternativos do país.

A edição 2024 do Encontro das Tribos em São Paulo será nos dias 9 e 10 de novembro, no Estádio do Canindé. Entre as atrações já confirmadas estão Soja, Ja Rule, Big Mountain, Pitty, Marcelo Falcão, Criolo, L7NNON, Djonga, CPM 22 e Fresno.

Encontro das tribos

Quando: dias 9 e 10 de novembro

Onde: Estádio do Canindé, São Paulo

Confira o line-up no endereço https://www.instagram.com/encontrodastribos/.

Veja abaixo a programação por dia:

A banda de reggae americana SOJA (Soldiers Of Jah Army), que se apresenta no Encontro das Tribos, no dia 9/11 Imagem: Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Sábado (9/11)

Soja

Pitty

Criolo

L7nnon

Djonga

Black Alien

Raimundos

Di Ferrero

Edi Rock & Dexter

Edson Gomes

Tribo de Jah

Maskavo & Chimarruts

Alma Djem

Cidade Verde

Ventania

Forróçacana

Shaodree

Vitor Kley

Domingo (10/11)

Ja Rule

Big Montain

Marcelo Falcão

CPM22

Fresno

Cronecrew Diretoria

Tasha & Tracie

Ponto de Equilíbrio

Planta e Raiz

Mato Seco

Rastapé

Big Up

Marcão Britto & Thiago Castanho - Charlie Brown JR 30 anos

Hillary

Karmora

Cynthia Luz

