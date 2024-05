Baronesa chora com berlinda: 'Fiz o que meu coração mandou e estou pagando'

Baronesa se desestabilizou por ir para a Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record) e chorou com seus aliados.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A mãe de MC Gui ficou em prantos por ir à berlinda. Com isso, Liziane, Vinigram e Lucas de Albú a consolaram. A ex-Fazenda até declarou que ela não sairia do programa.

Rambo se aproximou de Baronesa e ela afirmou: "Fiz o que meu coração mandou e estou pagando por isso. Espero que o público veja. Você foi sensato na sua escolha, se não escolhesse ele [Guipa], ia falar para você que não estaria sendo sensato ao que vocês estão vivendo aqui. Fala muito sobre eles [Guipa e Bruno]. Se tiver que ir embora, vou com a cabeça erguida. Nunca vou deixar de ser quem eu sou".

Guipa também se manifestou: "Tenho certeza de que o Brasil vai ser justo e você vai voltar. A situação sou eu e o Bruno. Se eu estiver falando a verdade, que eu permaneça, se não estiver falando, que ele permaneça. Quem sair tem que ter uma ideia do que aconteceu e buscar ser melhor. Agora você tem que ficar".

Mais tarde, no quarto, Bruno também chorou muito com a Zona de Risco. O Conquisteiro confessou ter medo de sair do programa por seu embate direto com Guipa.

A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 1ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 1820 votos 12,80% Baronesa 60,77% Bruno 26,43% Guipa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1820 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso