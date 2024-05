A Grande Conquista: Rambo vence Prova da Virada e escapa da Zona de Risco

Rambo venceu a Prova da Virada e escapou da primeira Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Baronesa, Bruno e Rambo disputaram a dinâmica. A prova exigiu memória, equilíbrio e agilidade.

A Grande Conquista: Baronesa, Bruno e Rambo disputaram a 1ª Prova da Virada Imagem: Reprodução/PlayPlus

Os competidores tinham que memorizar a sequência do tabuleiro. Baronesa fez 5 acertos, Rambo fez 8 acertos e Bruno, 4 acertos. Com isso, Rambo se garantiu na etapa final.

Na segunda etapa, os Conquisteiros tiveram que equilibrar as pirâmides no menor tempo. Baronesa demorou 3 segundos a menos que Bruno e se classificou para a fase final com Rambo.

Como perderam a competição, Bruno e Baronesa continuaram na berlinda. Na quinta-feira (16), um Conquisteiro será eliminado.

Como se salvou da Zona de Risco, Rambo teve que indicar alguém para seu lugar.

