Bonner anuncia fim de JN ao vivo do RS, mas avisa: 'Globo continuará aqui'

William Bonner, 60, anunciou que a edição desta quarta-feira (15) do Jornal Nacional (Globo) foi a última direto do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Bonner retornará ao Rio de Janeiro após 10 dias de cobertura in loco das chuvas no RS. Ele, porém, garantiu que o jornalismo da Globo seguirá com grande equipe no estado retratando ao Brasil os danos da tragédia.

"Esta aqui é a última edição do Jornal Nacional apresentado direto de Porto Alegre. Amanhã, eu tô voltando para as minhas atribuições na redação do Jornal Nacional e no estúdio, ao lado da Renata Vasconcellos, mas as equipes de reportagem da Globo vão continuar aqui mantendo essa parceria com a RBS por tempo indeterminado. Importante dizer isso com clareza: por tempo indeterminado", anuncia o apresentador.

A Globo enviou ao Rio Grande do Sul 68 profissionais das equipes de jornalismo e tecnologia para a cobertura das chuvas. "Essa equipe tem trabalhado aqui junto aos colegas da RBS, que vocês veem aqui, numa cobertura jornalística que tá ajudando o Brasil e os brasileiros a compreender a dimensão da calamidade que estamos vendo aqui. Vendo e enfrentando".

Haverá um esquema de revezamento de equipe do canal para manter a cobertura dos danos. "Os meus colegas repórteres que precisam voltar pra casa nesse momento vão ser substituídos por outros colegas repórteres que tão chegando do Rio de Janeiro, como Betty Luquesi, de Brasília vem o Vladimir Netto e de São Paulo vem o Bruno Tavares. Isso agora e vai continuar, porque o compromisso de solidariedade da Globo com o povo gaúcho permanece", concluiu Bonner.

Cobertura in loco eleva audiência do jornal: Jornal Nacional teve o maior alcance de 2024, chegando a 66 milhões de brasileiros na última semana. Na segunda-feira (6), o JN marcou 26 pontos, segundos dados do PNT (Painel Nacional de Televisão), e registrou a maior audiência em sete meses.