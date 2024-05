Kerline Cardoso: Baronesa merece uma chance de seguir em A Grande Conquista

Cláudia Baronesa, Will Rambo e Bruno Cardoso formam a zona de risco desta semana de A Grande Conquista (Record). Um deles, entretanto, terá a chance de se livrar da eliminatória ao vencer a Prova da Virada, a ser disputada nesta quarta-feira (15).

Kerline Cardoso, comentarista do Central Splash, torce para que a mãe de MC Gui consiga escapar da berlinda por meio do desafio. "A Baronesa tenta tantos realities! Fez o Power Couple, A Fazenda, tentou subir [para o elenco definitivo] pelo Paiol... Vamos uma chance para a Baronesa, ver se ela consegue mostrar mais. Aparentemente ela gosta de realities, porque tenta tantos! Eu daria uma chance a ela."

O apresentador Dieguinho Schueng, por sua vez, torce para Cardoso siga no reality - e para que Rambo o deixe. "Eu gostaria que o Bruno escapasse [da zona de risco], porque senti nele uma vibe caótica. Já o Rambo tinha que ficar para ser eliminado. Tenho pavor dele! É muito chato!"

Kerline comentou também sobre o desempenho no jogo do tiktoker Cel, que recentemente viralizou ao protagonizar uma discussão com João Hadad e MC Mari. "Ele é muito querido [fora do reality] e tem um engajamento absurdo, talvez porque a galera o associa muito aos doramas. Mas, dentro da casa, é uma planta! Um pé no saco! Chatinho, fica numa vibe de paz e amor... Assim não dá!"

Preços abusivos podem ter causado cancelamento das turnês de Ivete e Ludmilla

"A Festa", turnê de comemoração dos 30 anos de carreira de Ivete Sangalo, foi cancelada na noite de terça-feira (14). Minutos depois, foi anunciado o cancelamento também de "Lud in The House", turnê de Ludmilla. Chamou a atenção o fato de que ambos eventos seriam produzidos pela empresa 30-E.

Dieguinho Schueng supõe que o preço exorbitante dos ingressos dos dois espetáculos tenha sido o grande motivo por trás do cancelamento. "Fui me informar sobre quanto estavam os ingressos. Caríssimos! Os valores estavam muitos altos. Cheguei a ver print do pessoal no X [antigo Twitter] falando de ingressos a R$ 2 mil. Com esse valor, você compra um combo para ver a Ivete num trio elétrico no carnaval de Salvador!"