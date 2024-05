Sophie Turner revela detalhes sobre o divórcio com Joe Jonas: 'Piores dias da minha vida'

Sophie Turner quebrou o silêncio sobre seu divórcio com Joe Jonas. Os dois foram casados por quatro anos e anunciaram a separação em setembro do ano passado em uma publicação conjunta no Instagram.

Na época, a atriz foi acusada de deixar suas responsabilidades de mãe de lado pela mídia. Willa, de quatro anos, e Delphine, de um, filhas do casal, estavam sob os cuidados do pai, que estava nos Estados Unidos ao lado de seus irmãos para a turnê dos Jonas Brothers.

"Foram os piores dias da minha vida. Lembro que estava no set e fui contratada para ficar mais duas semanas, então não pude sair [...] E todas essas matérias começaram a sair... Doeu porque eu realmente me torturo completamente com cada movimento que faço como mãe, a culpa da mãe é tão real", declarou.

Ela ainda falou sobre a divulgação do processo que move contra o ex-marido. "Houve alguns dias que eu não sabia se daria conta. E então, finalmente, depois de duas semanas em que eu estava nessa rotina, ela (advogada) me lembrou que era pelas minhas filhas que eu estava lutando".

Sophie também comentou os rumores de que teria sido infiel a Joe Jonas. "É incompreensível a quantidade de pessoas que inventam merd*s e as publicam em base em uma foto. Uma imagem pode valer mais que mil palavras, mas não é a minha história. Parecia que eu estava assistindo a um filme da minha vida que não havia escrito, produzido ou estrelado", finalizou.