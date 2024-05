De Machado a Eça: ela leva clássicos da literatura para receitas saborosas

Denise Godinho nasceu em uma família de italianos, portugueses e baianos. Como tinha irmã, mãe, tias e avó na cozinha, ela conta que nunca se aventurou com as panelas porque era cômodo não colocar a mão na massa. Até ir morar sozinha.

"Eu adorava estar ali, mas nunca tinha aprendido, até sabia uma coisa ou outra, mas não me arriscava. Sempre vivi em um ambiente onde a comida era muito importante, ficava como o elo de conexão", diz.

Formada em jornalismo, ela estava com a agenda de trabalho sempre cheia e recorrer ao delivery para se alimentar era um costume diário. "A minha saúde estava indo para o ralo e o meu dinheiro também. Um dia falei 'chega, é uma vergonha, eu preciso aprender a cozinhar", lembra.

Imagem: Arquivo pessoal

Foi quando, ironicamente, Denise precisou ler o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, para uma reportagem que iria fazer e acabou se encantando com uma receita que despertou a sua curiosidade. "Eu me deparei com a menção de uma cocada muito importante da história e fiquei com muita vontade de comer o doce. Improvisei com o que eu tinha em casa, uma lata de leite condensado, um coco ralado, fiz aquela cocada mole, tipo um beijinho."

E foi assim que surgiu o interesse de ligar literatura e gastronomia.

Fiquei curiosa, me perguntando se que o Machado de Assis gostava de cocada e por que ele decidiu colocar cocada nessa história. E foi daí que eu tive a ideia de criar um blog, o 'Capitu vem para o jantar', que nasceu em 2014.

Receitas famosas

Ela conta que a proposta inicial era fazer um diário da empreitada dela na cozinha. "Queria aprender a cozinhar com as comidinhas que eu ia encontrando nas leituras dos meus livros preferidos". Mas as postagens ganharam tal proporção que ela veio a mudar de profissão.

Lembas èlficas de 'O Senhor dos Anéis' Imagem: Arquivo pessoal

Denise passou a ser procurada por professores para trocar idéias sobre aulas, por psicólogos que usam a receita literária pra ajudar os seus pacientes terem uma relação mais afetiva com a comida, e até por profissionais que lidam com pessoas com transtornos alimentares. "O 'Capitu' virou essa criação de conteúdo e passei a receber convites para ministrar palestras e fazer conteúdo pra marcas."

Em 2016, Denise recebeu um convite da editora Veroz para escrever um livro, e aí surgiu uma obra de crônicas com receitas. "Foram receitas literárias e crônicas sobre a minha relação com essas comidinhas. E foi muito legal, mas ainda era um ambiente no qual eu não tinha uma comunidade, eu não tinha uma troca, sabe? ", confessa.

Mas com a pandemia ela, como quase todo mundo, começou a compartilhar conteúdo pelo Instagram e o blog deu uma virada. "Eu alcancei mais pessoas apaixonadas por esse tema e ter um retorno foi muito legal."

O início na cozinha foi um desafio. Ela conta que, certa vez, foi preparar uma receita do livro 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' e levou o maior susto. "Quando a gente vai fazer o caramelo, ele sobe, ferve. Coloquei numa panela super curta, baixinha. E o caramelo vazou e esparramou em todo o fogão. Eu fiquei dias para tirar aquilo", conta.

Não faltaram também passagens engraçadas. "Fui preparar um estrogonofe para um namorado e ele ficou apelidado de Mostardófio durante todo o tempo que a gente namorou porque eu errei na dose do mostarda", fala ela aos risos.

Curiosidades sobre autores e comida

Mas as jornadas pelos livros em busca de receitas também renderam muitas boas surpresas. Denise descobriu, por exemplo, que o escritor americano Ernest Hemingway costumava ir ao restaurante Botim, que é um dos mais antigos do mundo e fica em Madrid, na Espanha. E ele queria do chef uma receita de paella, porque ele adorava paella. O chef ensinou, Hemingway fez e ficou horrível!

Caldo Verde que Denise fez imaginando o que Álvares de Azevedo teria comido na taverna depois da bebedeira (o livro só fala de bebidas) Imagem: Arquivo pessoal

"No fim da história eles combinaram que cada um ia ficar com o que sabiam fazer, Hemingway escrevendo e o chefe cozinhando", conta Denise. "Eu li essa história, fiquei super curiosa, mandei um e-mail pro Botim, que ainda é administrado pela mesma família, e o neto desse chef me respondeu e me passou a receita que o vô dele ensinou pro Hemingway."

Para ela, a parte mais fascinante do que, literalmente, colocar a mão na massa está na história que há por trás da receita. Em suas pesquisas, descobriu, por exemplo, que a escritora americana Sylvia Plath adorava fazer uma torta de limão, e quando ela tinha um bloqueio criativo, parava tudo e ia fazer esse doce para se inspirar.

Outra descoberta foi a de que o português Eça Queiroz tinha uma relação conflituosa com a comida porque ele tinha problemas estomacais sérios, mas ele gostava muito de comer, comia e passava mal. O escritor precisou se privar muito ao longo da vida e uma saída que ele encontrou para lidar com isso foi criar narrativas superintensas sobre comida em suas obras.

Denise fala que atualmente trabalha muito mais como roteirista e criadora de conteúdo, apesar de nunca abandonar de vez o jornalismo. "A minha intenção é trazer uma visão mais afetuosa com a comida, entender que ela não é só nutrição", diz.

Comida é um meio de conexão, é um jeito da gente entender tanto a história com "H" maiúsculo, aquela que representa todos nós como sociedade, mas também a história nossa, familiar, a história com "h" minúsculo, a história das receitas da nossa família que foram passando de geração em geração e que contam quem somos, como evoluímos, quais foram as nossas dificuldades.

Dentre as receitas que Denise retirou dos livros que lê, estão a cerveja amanteigada do 'Harry Potter', o bolo de chocolate da 'Matilda', o pudim de chocolate de 'Peter Pan', o bacalhau de 'O Primo Basílio', o leite azul de Star Wars, entre muitas outras.

Imagem: Reprodução

Para Nossa, ela separou o 'Frango com Quiabo de Grande Sertão: Veredas', o preferido de Guimarães Rosa. Aprenda a fazer:



Ingredientes

2 coxas de frango

2 sobrecoxas de frango

Mais ou menos 15 quiabos

1 pimentão amarelo

1 tomate grande

1 cebola

2 dentes de alho

Suco de 2 limões

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de colorau

3 xícaras de chá de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto



Modo de Preparo

Tempere as coxas e sobrecoxas com cominho, colorau, sal, pimenta-do-reino e suco de 1 limão. Deixe marinar por 15 minutos em temperatura ambiente.

Prepare os vegetais: pique a cebola e o alho; corte o pimentão e o tomate em cubos.

Aqueça uma panela com azeite em fogo médio. Doure o frango por 4 minutos de cada lado e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o tomate com uma pitada de sal, adicione o pimentão e o alho. Cozinhe por 1 minuto. Acrescente a água, raspando o fundo da panela.

Retorne o frango à panela, cozinhe com a tampa entreaberta por 25 minutos. Enquanto isso, prepare os quiabos, cortando-os e regando com suco de limão. Adicione os quiabos à panela e cozinhe por mais 5 minutos sem tampa, até que fiquem macios.