Gizelly sobre Sacha em A Fazenda 16: 'Fizemos ele ser protagonista'

Enquanto se exercitava na academia da sede de A Fazenda 2024 (Recorrd), Gizelly refletiu com Flor e Babi sobre o papel que Sacha assumiu no jogo.

O que aconteceu

Flor apontou que o peão vai "desaparecer" se não for atacado. "Se pararem de brigar, acabou."

Gizelly concordou e apontou que eles tem culpa do destaque do ator. "O negócio é que nós fizemos ele ser um protagonista, isso é um fato. Colocou tudo em cima dele, coisas que não tem nem mérito, porque ele veio pra cá pra descansar."

A ex-BBB acha que ele pode ser eliminado. "E tipo, eles [público] podem tirar ele porque vão ter outras brigas... Eles estão vendo nosso sofrimento... Eles estão vendo nosso sofrimento."

Flor reforçou que uma saída de Sacha faria Gui e Yuri crescerem. "Eles vão crescer, vão virar pavão."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 6ª roça? Resultado parcial Total de 418894 votos 20,13% Camila 40,01% Sacha 39,85% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 418894 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso