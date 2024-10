Lucas Buda fala sobre Camila na roça: 'Nunca precisei usar ninguém'

Lucas "Buda" se posicionou nesta quinta-feira (31) sobre os apelos que tem recebido para falar sobre sua ex-esposa Camila Moura, que está na roça da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No Instagram Stories, Lucas disse que tem recebido muitas mensagens de fãs "curiosos" para saber se ele puxará um mutirão —a favor ou contra— de Camila Moura na Fazenda. "Todo mundo falando para eu me posicionar. Outras pessoas falando: 'Não se posiciona, fica quieto'. Enfim, todo mundo tem uma opinião sobre isso".

O ex-BBB disse que, desde que deixou o reality da Globo, tomou decisões e falou para a mídia "com verdade". "Sempre respeitei o que estava sentindo, minha história, e não vai ser diferente dessa vez".

Nunca precisei usar ninguém para conquistar as coisas que conquistei na minha vida. Tudo o que conquistei foi fruto de muita trabalho e luta. Eu quero crescer nas redes sociais, sim, óbvio, tudo mundo quer crescer. Mas quero fazer isso através do meu mérito e esforço Lucas Buda

Buda ainda disse que analisaria melhor a situação para "poder tomar uma decisão amanhã com a cabeça mais fria e calma".

Ele encerrou dizendo que quer "trabalhar muito" e crescer na internet construindo conteúdos de qualidade para os seguidores.

