Agora vai dar para organizar grupos e conversas no WhatsApp em lista; veja

O WhatsApp lançou hoje (31) as "listas personalizadas", nova função que permite ao usuário organizar melhor suas conversas.

O que aconteceu

Usuários poderão organizar suas conversas em grupos. Com a nova adição, será possível filtrar as conversas por critérios personalizados, escolhidos pelos próprios usuários. "Seja para a família, o trabalho ou a comunidade local, as listas ajudam a se concentrar nas conversas mais importantes quando você precisa delas", descreve o blog do WhatsApp.

Listas personalizadas foram lançadas hoje (31) Imagem: Reprodução/WhatsApp

Para editar suas listas personalizadas, basta clicar no botão "+" abaixo da barra de pesquisa. Puxando as conversas para baixo, aparecem os filtros de conversa padrão: "Todas", "Não Lidas", "Favoritos", "Grupos". Quando as listas personalizadas forem implementadas em todos os dispositivos, aparecerá um botão "+" ao lado dos filtros. Para criar listas personalizadas, só é preciso clicar neste botão.

Função estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Em seu blog, o WhatsApp publicou que espera "expandir a funcionalidade das listas para ajudar você a se concentrar nas pessoas e nas conversas que mais importam".