4 atrizes de Hollywood que foram muito indicadas, mas nunca levaram o Oscar

Indicadas uma ou mais vezes ao Oscar, algumas atrizes de grande renome em Hollywood nunca levaram uma estatueta de Melhor Atriz ou Melhor Atriz Coadjuvante para casa.

Qual atriz nunca ganhou o Oscar

Angela Bassett, 66, foi indicada a dois Oscar, mas não levou nenhum deles. Sua primeira indicação foi pela atuação em "Tina" (1993), disputando na categoria de Melhor Atriz. A segunda foi por "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (2022), concorrendo a Melhor Atriz Coadjuvante. No ano passado, contudo, Basset recebeu um prêmio honorário da Academia por sua contribuição à sétima arte.

Bassett se revoltou ao não levar a estatueta em 2024. Após perder o Oscar para Jamie Lee Curtis por "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", a veterana não escondeu o que sentia.

É interessante que eu não possa ficar decepcionada com um resultado no qual achei que era merecedora Angela Basset, à Town and Country Magazine

Angela Bassett concorreu ao Oscar duas vezes Imagem: Divulgação

Amy Adams, 50, já foi seis vezes indicada e não venceu nenhuma. Por seu trabalho em "O Mestre" (2012) e "Trapaça (2013)", Amy concorreu na categoria de Melhor Atriz; já por "Retratos de uma Obsessão" (2005), "Dúvida" (2008), "O Vencedor" (2010) e "Vice" (2018) disputou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Amy Adams em cena em "Trapaça" (2013) Imagem: Divulgação

Michelle Williams, 44, concorreu a cinco Oscars, mas nunca venceu. Em 2011 foi indicada a Melhor Atriz por "Namorados para Sempre", em 2012 por "Sete Dias com Marilyn" e em 2024 por "Os Fabelmans". Já em 2006 e 2017 recebeu indicações por "O Segredo de Brokeback Mountain" e "Manchester à Beira-Mar", mas na categoria Melhor Atriz Coadjuvante.

Michelle Williams no Oscar 2023 Imagem: Arturo Holmes/Getty Images

Glenn Close, 77, é outra grande estrela que nunca venceu um Oscar, mesmo com oito indicações. Ela concorreu a "Melhor Atriz" por suas atuações em "Atração Fatal" (1987), "Ligações Perigosas" (1988), "Albert Nobbs" (2011) e "A Esposa" (2018). E disputou na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por "O Mundo Segundo Garp" (1982), "O Reencontro" (1983), "Um Homem Fora de Série" (1984) e "Era Uma Vez um Sonho" (2020).