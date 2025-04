Juliana Silveira relembra assédio de diretor da Record: 'Foi um quebra-pau'

Juliana Silveira, 45, relembrou no podcast Papagaio Falante um assédio que sofreu de um diretor na Record.

O que aconteceu

Caso aconteceu na novela "Balacobaco", em 2012. Juliana conta que a novela tinha cinco diretores, e um deles se aproximou dela porque sua personagem praticava mergulho e ele também tinha esse hobby. A atriz não citou o nome do diretor.

Ela começou a receber declarações anônimas. Ele deixava bilhetes no carro dela e mandava mensagens no WhatsApp, mas Juliana não tinha o número do diretor salvo. Ela suspeitou que se tratava de Bruno Ferrari, com quem fazia par romântico na novela. No entanto, pediu para a produção conferir o número de telefone e descobriu que era o diretor.

Juliana conversou com o diretor e achou que a situação estava resolvida. No entanto, não foi bem assim: "Depois dessa situação, nossa relação ficou esquisita. Tinha uma cena de choro e ele mandava eu repetir 20 vezes. Ele pegou um ranço e começou a me torturar no trabalho".

Um dia, o diretor orientou uma atriz a dar um tapa em Juliana. A atriz relembra que, na cena, sua personagem estava desmaiada e ela pediu para ser um tapa técnico, já que se fosse real ela poderia piscar ou ter outra reação involuntária. No entanto, quando começou a gravação, ela ouviu o diretor orientando a colega: "Ele falou para ela: vou contar até três, mas no dois você dá um tapa nela com vontade".

Não deu tempo de eu reagir. Tomei a 'chalapada'. Já estava com um estresse tão grande com essa situação que levantei igual a um demônio. Aí foi quebra-pau, joguei a atriz longe, saí do estúdio, fui para o camarim e falei: não gravo mais com ele. Juliana Silveira

Juliana conta que, depois disso, procurou a Record. "Chamei uma pessoa da presidência da Record, veio uma representante mulher e eu falei: não é só sobre o tapa, contei tudo o que eu contei aqui", afirma a atriz. Ela diz que, depois desse episódio, passou a trabalhar apenas com os outros diretores.

O diretor tentou entrar em contato com ela. Juliana conta que ele mandava recados através de outros atores, pedindo desculpas e dizendo estar apaixonado por ela. "Eu falei: querido, tá casado com quatro filhos, veja aí qual é o teu problema. Eu estou aqui, e não estou a fim".

A Record foi procurada para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.