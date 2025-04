Confrontado sobre Giovanna, Maike diz estar apaixonado por Renata

Maike conversou na manhã de hoje sobre o "triângulo amoroso" que viveu dentro do BBB 25 (Globo) e a polêmica de seus últimos dias de reality.

O que aconteceu

Maike assistiu aos momentos românticos que passou com Giovanna dentro da casa. "Meu Deus, que vergonha", disse, cobrindo o rosto, no Mais Você (Globo) de hoje.

No começo, eu queria jogar, só. Mas as meninas são muito bonitas lá dentro. Eu gostei da Giovanna de inicio, mas também tinha gostado da Renata. Mas eu não estava querendo brincar com nenhuma delas, tipo, ficar escolhendo. Acho que foi a que rolasse uma química melhor. E naquele momento, com a Giovanna, rolou algo Maike

Ele afirmou que "se conectou mais" com Renata e que está "feliz com sua escolha". "Ela [Giovanna] é uma mulher incrível, mas tive muito mais proximidade com a Renata. Conheci a historia dela", explicou.

Questionado sobre se continuaria com Giovanna caso ela não tivesse sido eliminada, ele se esquivou. "Não vai dar pra saber, não sei te responder", disse.

Inclusive, ele afirmou que a produção do programa "ajudou" o beijo com Renata acontecer. "A produção ajudou muito a gente, ficaram com dó. Colocaram todas as playlists pra beijo", afirmou.

Maike disse que Renata sairá campeã do BBB, e que acredita no futuro do casal. "Se depender de mim, tem muito. Mas a gente tem que conversar".

Ele ainda pediu desculpas para a família da sister: "Errei mesmo, estou muito arrependido. Quero pedir desculpas aqui pra Renata, de novo. Mas também para a família dela, dona Eulália, o Rafael, irmão dela (...) Desculpa, foi uma atitude totalmente errada, eu não vou me eximir disso, estou totalmente arrependido. E queria que vocês, de coração, conseguissem me desculpar pelo que eu fiz, esse transtorno que causei".

Bebida não é desculpa para nada. Eu errei mesmo e assumo. Espero que todo mundo que sentiu algum gatilho com as cenas possa me desculpar. Estou aprendendo também com os erros. Não é algo da minha índole. Aprendi a ser homem com uma mulher e cometi esse erro grande com uma mulher Maike

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas