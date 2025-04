'Volta por Cima': Violeta surta e encomenda morte de personagem inesperado

No capítulo desta sexta-feira (11) de "Volta por Cima" (Globo), Jô (Vitor Sampaio) afirma a Osmar (Milhem Cortaz) que existe um traidor na casa dos Castilho.

Ao final, Violeta (Isabel Teixeira) manda Aquiles seguir Osmar como parte de um plano contra o marido. Porém, o irmão de Doralice (Tereza Seiblitz) cai na armadilha de Marco (Guilherme Weber).

Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Cacá fica tensa na presença de Jão. Gerson mente para Osmar sobre o paradeiro de Roxelle. Cacá faz uma revelação que deixa Jão chocado. Edson repreende Rosana por sua implicância com Jão. Violeta inferniza Cacá ao vê-la chegar em casa. Rosana procura Neuza. Jin consegue falar com Tati. Rique leva para votação a sugestão de Osmar para o tema do desfile do Dragão Suburbano, e Jão não gosta. Gerson leva Roxelle para o haras.

